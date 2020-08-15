Месси решил покинуть «Барселону» — СМИ

Нападающийрешил покинутьв 2021 году, утверждает COPE.

По информации источника, 33-летний аргентинец окончательно разочарован в системе управления клубом и не собирается продлевать контракт, действующий до конца июня 2021 года.

Отмечается, что лишь реорганизация клуба и смена наставника могут удержать Месси и повлиять на его решение продлить соглашение. Сообщается, что за ситуацией вокруг форварда наблюдает «Интер» и «Манчестер Сити».

Напомним, накануне «Барселона» со счетом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. 0