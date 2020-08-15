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    Месси решил покинуть «Барселону» — СМИ

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    Нападающий Лионель Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году, утверждает COPE.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По информации источника, 33-летний аргентинец окончательно разочарован в системе управления клубом и не собирается продлевать контракт, действующий до конца июня 2021 года.

    Отмечается, что лишь реорганизация клуба и смена наставника могут удержать Месси и повлиять на его решение продлить соглашение. Сообщается, что за ситуацией вокруг форварда наблюдает «Интер» и «Манчестер Сити».

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