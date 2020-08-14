Тедеско не включен в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака»не включен в заявку команды на матч 2-го тура РПЛ с

Как сообщается на сайте РПЛ, руководить московской командой в матче будет ассистент Андреас Хинкель.

По данным «Спорт-Экспресса» 34-летний немецкий специалист плохо себя почувствовал и остался в отеле. При этом последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат.

⚠️ У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско небольшое недомогание, он остался в отеле.

Руководить красно-белыми в матче #СпартакАхмат будет тренер команды Андреас Хинкель.

Желаем Доменико скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/Tu5PflUJuC — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2020

0