Тедеско не включен в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»

Доменико Тедеско
globallookpress.com
Как сообщается на сайте РПЛ, руководить московской командой в матче будет ассистент Андреас Хинкель.
По данным «Спорт-Экспресса» 34-летний немецкий специалист плохо себя почувствовал и остался в отеле. При этом последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат.
⚠️ У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско небольшое недомогание, он остался в отеле.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2020
Руководить красно-белыми в матче #СпартакАхмат будет тренер команды Андреас Хинкель.
Желаем Доменико скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/Tu5PflUJuC