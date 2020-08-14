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    Тедеско не включен в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не включен в заявку команды на матч 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Как сообщается на сайте РПЛ, руководить московской командой в матче будет ассистент Андреас Хинкель.

    По данным «Спорт-Экспресса» 34-летний немецкий специалист плохо себя почувствовал и остался в отеле. При этом последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат.

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