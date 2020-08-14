Фернандеш: Победа в Лиге Европе очень важна для «МЮ»

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего поединка св полуфинале Лиги Европы.

«Я думаю, что победа в Лиге Европы очень важна для "Манчестер Юнайтед", потому что каждый игрок должен понимать, что значит выигрывать трофей для этого клуба. Для тренера и для футболистов это будет важно, потому что мы заслужили это своей хорошей игрой.

Если мы закончим с трофеем, это не будет идеальным сезоном, но этот год можно будет назвать хорошим. "Манчестер Юнайтед" должен вернуться, выиграть несколько трофеев и бороться за АПЛ и еврокубки. Хороший финиш — хорошее начало для следующего сезона», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Напомним, матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 16 августа.

В другом полуфинале донецкий «Шахтер» 17 августа встретится с «Интером». 0