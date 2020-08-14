ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй» — «Коламбус»НХЛ. «Тампа» уступила «Коламбусу», «Каролина» взяла верх над «Бостоном»
  • 11:12
    • «Рубин» объявил о трансфере хавбека сборной Южной Кореи
  • 08:29
    • «Финикс» выиграл восьмую игру подряд, «Портленд» одолел «Бруклин»
  • 07:16
    • «Лион» намерен подать жалобу на выбор арбитра матча с «Ман Сити»
  • 07:00
    • Блинкова и Звонарева вышли в полуфинал парного турнира в Лексингтоне
  • 23:57
    • «РБ Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на ПСЖ
    Все новости спорта

    Фернандеш: Победа в Лиге Европе очень важна для «МЮ»

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Севилья Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Севильей» в полуфинале Лиги Европы.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    «Я думаю, что победа в Лиге Европы очень важна для "Манчестер Юнайтед", потому что каждый игрок должен понимать, что значит выигрывать трофей для этого клуба. Для тренера и для футболистов это будет важно, потому что мы заслужили это своей хорошей игрой.

    Если мы закончим с трофеем, это не будет идеальным сезоном, но этот год можно будет назвать хорошим. "Манчестер Юнайтед" должен вернуться, выиграть несколько трофеев и бороться за АПЛ и еврокубки. Хороший финиш — хорошее начало для следующего сезона», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

    Напомним, матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 16 августа.

    В другом полуфинале донецкий «Шахтер» 17 августа встретится с «Интером». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» навязать борьбу «Баварии»?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Увезет ли «Ахмат» очередную победу с «Открытие Арены»?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Сочи» на «Фиште» одолеют «Химки»?
  • «Сочи» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.14
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Гуанчжоу Фули
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Шаньдун Лунэн — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры