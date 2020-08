Нападающийв матче против(2:1) установил рекорд Лиги чемпионов, сообщает WhoScored.

Бразилец совершил рекордные 16 успешных обводок и превзошел достижения форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье (по 11 обводок).

Отметим, что это лучший результат в турнире за 12 лет.

🤯 Neymar's total of 16 successful dribbles is the most ever recorded in a Champions League game since we obtained Opta data in 2009/10 https://t.co/pe7QsfY4Yz