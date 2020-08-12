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    «Спартак» — «Сочи»: комиссия РФС признала ошибку арбитров во втором пенальти

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    Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2).

    Василий Казарцев
    Василий Казарцев

    Как сообщает официальный сайт РФС, решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара на 88-й минуте матча признано ошибочным, «так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт».

    «В соответствии с Правилами 12, 14 Правил игры в футбол 11-метровый удар назначается в том случае, если игрок совершает неправильный контакт с соперником в своей штрафной площади в неосторожной, безрассудной манере или с использованием чрезмерной силы.

    Действия защитника ФК "Спартак", направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику.

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не усматривает в действиях защитника команды "Спартак-Москва" №2 Самюэля Жиго нарушения, наказуемого штрафным (11-метровым) ударом», — говорится в заявление.

    Решение видеопомощника Казарцева Алексея Еськова о невмешательстве также признано Экспертно-судейской комиссией неверным, так как ситуация на 88-й минуте матча является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR.

    В то же время пенальти в ворота «Спартака» на 14-й минуте в комиссии посчитали назначенным верно:

    «Решение мотивировано тем, что защитник ФК "Спартак №39 Павел Маслов инициировал контакт ногой с нападающим ФК 'Сочи' №27 Кириллом Заикой, таким образом блокируя его продвижение к мячу, до того как совершил касание мяча. Против нападающего были нарушены Правила игры — фол по неосторожности". 0

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