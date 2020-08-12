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    ЦСКА и «Уфа» согласовали трансфер нападающего

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    ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе нападающего Тимура Жамалетдинова в «Уфу».

    Тимур Жамалетдинов
    Тимур Жамалетдинов

    Подробности перехода не сообщаются. Отметим, что форвард является воспитанником столичного клуба.

    За основную команду «армейцев» он провел 41 матч, забил пять голов, включая победный в ворота «Бенфики» в Лиге чемпионов.

    Последние полтора года Жамалетдинов провел в аренде в польском «Лехе», где провел 11 матчей и забил два гола.

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