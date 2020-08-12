ЦСКА и «Уфа» согласовали трансфер нападающего

на официальном сайте объявил об уходе нападающего

Подробности перехода не сообщаются. Отметим, что форвард является воспитанником столичного клуба.

За основную команду «армейцев» он провел 41 матч, забил пять голов, включая победный в ворота «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Последние полтора года Жамалетдинов провел в аренде в польском «Лехе», где провел 11 матчей и забил два гола.

⚡ #ЦСКА и @UfaFc согласовали трансфер нападающего Тимура Жамалетдинова. Благодарим Тимура за годы, отданные 🔴🔵 цветам, и желаем успехов в дальнейшей карьере! https://t.co/WnWeb8hkH2 pic.twitter.com/ZEUcy5rYte — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2020

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