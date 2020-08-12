Федун: «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона 2020-2021

Владелецсделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что клуб не будет сниматься с РПЛ.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК "Спартак-Москва" в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!

Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

«Основная команда футбольного клуба "Спартак-Москва" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" — за честный футбол!», — подытожил Федун. 0