ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эвер БанегаЛебединая песня Банеги, супергерой Траоре и другие события Лиги Европы
  • 15:54
    • Лихтштайнер завершил карьеру
  • 15:39
    • Федун: «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона 2020-2021
  • 15:25
    • Де Лигт выбыл на три месяца
  • 15:10
    • «Спартак» — «Сочи»: комиссия РФС признала ошибку арбитров во втором пенальти
  • 14:35
    • Названа символическая сборная недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Федун: «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона 2020-2021

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Владелец «Спартака» Леонид Федун сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что клуб не будет сниматься с РПЛ.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК "Спартак-Москва" в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

    Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!

    Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

    «Основная команда футбольного клуба "Спартак-Москва" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" — за честный футбол!», — подытожил Федун. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» не испугается ПСЖ
  • «Аталанта» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Поднимется ли «Рейнджерс» на первое место?
  • «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Шанхай СИПГ» отыграть на ноль?
  • «Шанхай СИПГ» — «Ухань Чжоэр». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.67
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Крылья Советов — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аякс — Утрехт
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры