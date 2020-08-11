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    Слуцкий: Судьи всех нас считают идиотами и ведут себя, как считают нужным

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Локомотива» (0:2) эмоционально прокомментировал проблему судейства в российском футболе.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Отметим, что в перерыве матча главный арбитр Сергей Иванов за споры удалил главного тренера казанцев.

    «Я давал огромное интервью, где привлек внимание к вопросам судейства.

    Более того, мы направили письмо перед сезоном и просили прислать арбитров, объяснить, как работал VAR, в каких случаях назначается пенальти.

    Арбитры впервые на моей памяти, после матча со "Спартаком" начали объяснять свои решения.

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    • Да, мы не имеем такое количество почитателей, как "Спартак", но я умоляю всю общественность и всех болельщиков футбола.

    Сегодня мало того, что судья не назначил пенальти, он еще мне сказал, что пенальти не было, уже после перерыва, когда просмотрел несколько моментов.

    Мы все видим один эпизод, он — другой. Что это — предвзятость, низкая квалификация, не знаю.

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    Судьям дали уже и VAR, и посадили арбитров туда, и все смотрят, и миллион повторов. И все равно ошибки, которые все люди видели.

    И у меня еще большие вопросы по карточке, которую нужно было показать Гильерме. Мне еще арбитр утверждает: "Если вы в динамике посмотрите на его левую ногу, в момент тридцатиградусного разворота..."

    То есть они нас всех считают идиотами, они не объясняют правила, они ведут себя, как считают нужным. VAR в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается.

    А потом говорят: "Люди не в курсе, как работает VAR". Конечно, не в курсе! Давайте мы сейчас будем с вами играть в игру, я скажу: "У вас минус 200 очков. А вот такие правила!"

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    • Мы уже бумагу направили, внимание привлекли, задали миллион вопросов. Почему увеличилось количество карточек, какие вводные, как меняется VAR, в каких эпизодах просматривается, как не просматривается.

    Вчера начали говорить по "Спартаку", я был в шоке. Никто не отвечает на простые вопросы.

    Все говорят уклончиво, не хотят вступить в противостояние с Кашшаи, потому что он сказал, что пенальти не было.

    И говорят: "Ну вроде да и нет..." Люди, одумайтесь! Будьте ближе к людям! Спокойно объясняйте решения!

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    Судья Иванов сказал сегодня: пенальти не было. Мое железобетонное мнение, что пенальти был. Это что? Предвзятость или он слеповат? Или такой уровень квалификации?

    Если не было пенальти, ладно! Если нападающий проталкивает мяч в штрафной, его сбивает вратарь и это не пенальти, я не знаю. Может, правила изменились.

    Я хочу привлечь внимание к судейству. Чтобы это не было только в матчах с большими клубами, такими, как "Спартак", ЦСКА или "Зенит".

    Мы тоже хотим играть в футбол, чтобы нам объясняли, мы тоже хотим честного объективного судейства.

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    • Я не хочу, чтобы решения арбитров влияли на настроения болельщиков и работу, которую проделывает наш клуб.

    Я пытался судье задать уточняющие вопросы, он ответил, на его взгляд пенальти не было. Мы 200 раз посмотрели эпизод в перерыве.

    Мы и миллионы болельщиков видим один момент, арбитр другой», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

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