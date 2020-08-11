«МЮ» — «Копенгаген»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 1/4 финала Лиги Европыодержал победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 95-й минуте, когда в ворота датчан был назначен пенальти. Марсьяль сначала не реализовал выход на ворота, но Мата поддержал второй темп атаки и получил по ногам от Бьелланда в штрафной «Копенгагена».

Бруну Фернандеш с «точки» мощно пробил в левый от себя угол ворот, Юнссону не хватило прыжка, чтобы дотянуться до мяча.

Английская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча между «Вулверхэмптоном» и «Севильей», который состоится 11 августа. 0