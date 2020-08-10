У одного из игроков «Зенита» выявлен коронавирус

Главный тренер петербургскогосообщил, что у одного из футболистов команды подтверждён коронавирус.

«Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор.

У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора. Других заражений нет», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее «Зенит» сообщил, что две недели назад был выявлен сомнительный результат теста одного представителя команды. Затем он сдал еще три теста, результаты которых были отрицательными, но представитель клуба все равно помещен на карантин. 0