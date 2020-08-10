«Урал» — «Динамо»: счет матча 0:2, обзор голов

Екатеринбургскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте, когда уральцы ушли большими силами на угловой, но в итоге нарвались на контрвыпад соперника. Шиманьски одной передачей запустил Н'Жье в прорыв, тот по центру добежал до штрафной и низом пробил в дальний угол ворот.

А на 59-й минуте Шиманьски от угла поля исполнил подачу во вратарскую «Урала», где Игбун выиграл позицию и головой из борьбы вколотил мяч в ворота.

В следующий туре «Динамо» сыграет дома с «Ротором», а «Урал» отправится в гости к «Рубину». Обе встречи состоятся 15 августа.