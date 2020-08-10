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    «Динамо» на выезде обыграло «Урал»

    «Урал» — «Динамо»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» (0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 38-й минуте, когда уральцы ушли большими силами на угловой, но в итоге нарвались на контрвыпад соперника. Шиманьски одной передачей запустил Н'Жье в прорыв, тот по центру добежал до штрафной и низом пробил в дальний угол ворот.

    А на 59-й минуте Шиманьски от угла поля исполнил подачу во вратарскую «Урала», где Игбун выиграл позицию и головой из борьбы вколотил мяч в ворота.

    В следующий туре «Динамо» сыграет дома с «Ротором», а «Урал» отправится в гости к «Рубину». Обе встречи состоятся 15 августа.

    РПЛ. 1-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1)
    Голы: Нжи, 38. Игбун, 60«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин (Емельянов, 62), Бикфалви, Калинин, Егорычев (Шаболин, 77), Араторе, Аугустыняк, Панюков (Караев, 71)«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 77), Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски (Филипп, 72), Комличенко (Грулев, 89), Игбун (Карапузов, 77), Нжи (Слепов, 90)Предупреждения: Егорычев, 22. Паршивлюк, 48. Филипп, 72. Ароян, 77. Слепов, 90+1. Араторе, 90+4
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