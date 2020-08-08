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    Ловрен: Много времени на адаптацию в «Зените» мне не понадобится

    Футбол Футбол России Суперкубок России Локомотив Зенит
    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от своего дебюта за петербургский клуб и завоевания Суперкубка России, обыграв «Локомотив» (2:1).

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Дебют получился отличным. Сейчас у меня дежавю. Мне кажется, я видел эту победу во сне. Счастлив! Мне понравились болельщики "Зенита". Уверен, если бы не ограничения, их было бы гораздо больше на трибунах. Здорово, что могут порадоваться нашему успеху.

    Думаю, на полную адаптацию у меня уйдет немного времени. Я опытный человек, знаю, чего от меня хотят. У нас сильная команда и сегодня мы это доказали. Полностью заслужили победу», — сказал Ловрен в эфире «Зенит ТВ».

    Напомним, хорватский защитник перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» в конце июля за 12 миллионов евро. 0

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