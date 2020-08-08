«Локомотив» усилил состав нападающим

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о приобретении у солигорского «Шахтера» нападающего

Соглашение московского клуба с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года.

За «железнодорожников» форвард будет выступать под 88-м номером.

Профессиональную карьеру Лисаковича начал в солигорском «Шахтере». Весной 2016 года дебютировал за главную команду, где за шесть лет провел 61 матч, забил 20 голов и сделал семь голевых передач.

«Шахтер» несколько раз отдавал Лисаковича в аренду в хорватские команды — «Динамо» Загреб, «Рудеш» и «Вараждин». Всего в Хорватии нападающий провел 38 матчей и забил восемь голов. 0