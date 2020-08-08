«Краснодар-2» — «Факел»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче второго тура первенства ФНЛодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян (53 и 71-я минуты). Еще один гол на счету форварда Германа Онугхи (62).

Воронежский клуб ответил точным ударом хавбека Романа Акбашева, реализовавшего пенальти на 37-й минуте.

Отметим, что на 48-й минуте был удален игрок «Факела» Андрей Никитин.

«Краснодар-2» одержал первую победу в новом сезоне и поднялся на 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. Воронежский клуб идет на 13-й строчке.

В следующем туре краснодарская команда сыграет в гостях с «Шинником», а «Факел» примет у себя «Балтику». 0