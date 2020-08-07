«Манчестер Сити» — «Реал»: счет матча 2:1, обзор голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионоводержал победу над мадридскимсо счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Мадридцы заигрались с передачами в своей штрафной, Жезус обокрал Варана, после чего Стерлинг получил мяч и поразил ворота при отыгранном вратаре.

На 28-й минуте Родриго от лицевой исполнил мягкий заброс к линии вратарской «Сити», а Бензема без сопротивления головой направил мяч в ворота.

На 68-й минуте Рафаэль Варан опрометчиво пытался головой скинуть мяч на вратаря, Жезус это прочитал, мяч перехватил и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Куртуа.

Первый матч завершился победой «Сити» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей английский клуб вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Лионом».