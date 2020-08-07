«Манчестер Сити» — «Реал»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Мадридцы заигрались с передачами в своей штрафной, Жезус обокрал Варана, после чего Стерлинг получил мяч и поразил ворота при отыгранном вратаре.
На 28-й минуте Родриго от лицевой исполнил мягкий заброс к линии вратарской «Сити», а Бензема без сопротивления головой направил мяч в ворота.
На 68-й минуте Рафаэль Варан опрометчиво пытался головой скинуть мяч на вратаря, Жезус это прочитал, мяч перехватил и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Куртуа.
Первый матч завершился победой «Сити» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей английский клуб вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Лионом».
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания) — 2:1 (1:1)
Голы: Стерлинг, 9. Габриэл Жезус, 68 — Бензема, 28«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес (Отаменди, 89), Фоден (Бернарду Силва, 67), Гюндоган, Стерлинг (Сильва, 81), Габриэл Жезус«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго (Асенсио, 61), Модрич (Вальверде, 83), Азар (Йович, 83), БенземаПредупреждение: Модрич, 81