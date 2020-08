Пресс-служба УЕФА огласила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

За почетное звание поборются Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Серхио Регилон («Севилья»), Йонас Винн («Копенгаген») и Жуниор Мораес («Шахтер»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Who are you voting for? 🥇

⭐️ Rui Patrício

⭐️ Sergio Reguilón

⭐️ Jonas Wind

⭐️ Júnior Moraes#UEL | #UELPOTW | @hankookreifen