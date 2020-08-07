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    Фонсека: «Рома» заслужено проиграла «Севильи»

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    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Севильи» (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    «Я разочарован, но должен сказать, что мы заслужили поражение, потому что "Севилья" сыграла намного лучше нас. Мы должны признать, что соперник был сильнее нас. Мы делали все, что могли, но трудно противостоять команде, которая играет лучше.

    Трудно найти объяснение произошедшему прямо сейчас, но я должен взять на себя всю ответственность. При этом я бы ничего не менял в составе. Этот состав выиграл почти все наши последние матчи. По этой схеме мы играли хорошо, так что не было никаких причин что-то менять. Поменять схему сейчас было бы нерационально.

    Трудно смириться, но мы должны принять поражение: сегодня победила лучшая из команд», — цитирует Фонсеку официальный сайт УЕФА. 0

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