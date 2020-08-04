«Динамо» выкупило Игбуна у «Уфы»

на своем официальном сайте объявило о трансфере форварда

Опция о выкупе нигерийского нападающего «Уфы» была автоматически активирована.

Игбун подписал с «Динамо» контракт на два сезона — до 30 июня 2022 года. Сумма трансфера не сообщается, но по информации Transfermarkt она составила два миллиона евро.

🔄 Сильвестр Игбун остаётся в «Динамо» 💪🏻

Опция о выкупе нигерийского нападающего @UfaFc была автоматически активирована.

Соглашение с Игбуном, который в минувшем сезоне за ⚪🔵 забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу, рассчитано на два года.#трансферыДинамо #ДинамоМосква pic.twitter.com/acKz2e4zBP — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 4, 2020

Напомним, «Динамо» арендовало Игбуна в сентябре прошлого года. В сезоне-2019/20 форвард провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

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