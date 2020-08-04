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    «Динамо» выкупило Игбуна у «Уфы»

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    «Динамо» на своем официальном сайте объявило о трансфере форварда Сильвестра Игбуна.

    Сильвестр Игбун
    Сильвестр Игбун

    Опция о выкупе нигерийского нападающего «Уфы» была автоматически активирована.

    Игбун подписал с «Динамо» контракт на два сезона — до 30 июня 2022 года. Сумма трансфера не сообщается, но по информации Transfermarkt она составила два миллиона евро.

    Напомним, «Динамо» арендовало Игбуна в сентябре прошлого года. В сезоне-2019/20 форвард провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

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