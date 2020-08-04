Глушаков объяснил свой уход из «Ахмата»

Российский полузащитник в своем инстаграмме сообщил об уходе из «Ахмата».

«Пришло время двигаться дальше . Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить "Ахмат", всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы — отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого»

Также Денис рассказал, что сейчас тренируется самостоятельно и рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». 0