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    Инфантино не будет отстранен на время расследования

    Футбол ФИФА Между тем Скандалы
    Президент ФИФА Джанни Инфантино не будет отстранен на время расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    «Президент ФИФА продолжит полностью осуществлять свои функции в ФИФА и выполнять свои обязанности, он продолжит сотрудничать с властями в Швейцарии и в мире», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

    Напомним, швейцарский прокурор Михаэль Лаубер встречался с Инфантино, но скрыл от всех эту встречу, хотя федеральная прокуратура Швейцарии ведет сейчас расследование о коррупции в ФИФА.

    50-летний Инфантино возглавил футбольную организацию в 2016 году, сменив на этом посту Йозефа Блаттера. Также в начале года он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). 0

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