Инфантино не будет отстранен на время расследования

Президент ФИФАне будет отстранен на время расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой.

«Президент ФИФА продолжит полностью осуществлять свои функции в ФИФА и выполнять свои обязанности, он продолжит сотрудничать с властями в Швейцарии и в мире», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Напомним, швейцарский прокурор Михаэль Лаубер встречался с Инфантино, но скрыл от всех эту встречу, хотя федеральная прокуратура Швейцарии ведет сейчас расследование о коррупции в ФИФА.

50-летний Инфантино возглавил футбольную организацию в 2016 году, сменив на этом посту Йозефа Блаттера. Также в начале года он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). 0