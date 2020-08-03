Инфантино не будет отстранен на время расследования

Джанни Инфантино
globallookpress.com
«Президент ФИФА продолжит полностью осуществлять свои функции в ФИФА и выполнять свои обязанности, он продолжит сотрудничать с властями в Швейцарии и в мире», — говорится в заявлении пресс-службы организации.
Напомним, швейцарский прокурор Михаэль Лаубер встречался с Инфантино, но скрыл от всех эту встречу, хотя федеральная прокуратура Швейцарии ведет сейчас расследование о коррупции в ФИФА.
50-летний Инфантино возглавил футбольную организацию в 2016 году, сменив на этом посту Йозефа Блаттера. Также в начале года он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). 0