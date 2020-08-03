СПАЛ расстался с главным тренером

После матча 38-го тура чемпионата Италии против(1:3), который стал последним дляв Серии А, тренер феррарцевобъявил о своей отставке.

«Я еще не общался с руководством клуба, но у нас была договоренность о том, что мы расстаемся, если команда не останется в Серии А.

Когда меня пригласили в СПАЛ, я верил, что мы сможем выиграть борьбу за выживание. К сожалению, получился негативный опыт, однако лучше жалеть о неудаче, чем о том, что не попробовал», — цитирует Ди Бьяджо Tuttosport.

Напомним, Ди Бьяджо возглавил СПАЛ в февраля этого года. Под его руководством команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков, и вылетела в Серию B. 0