Конте: Парням и персоналу нужно отдать должное за результат

Главный тренерподвел итоги сезона в Серии А для своей команды.

«Парням и персоналу нужно отдать должное за результат, которого у "Интера" давно не было. Но мы по-прежнему отстаем от "Ювентуса", причем отстаем сильно.

Мы должны быть умными и не впадать в крайности — в депрессию или восторг. Я бы сказал, что в Серии А мы сделали то, что и должны были сделать. Мы прибавили в Кубке Италии, выйдя в полуфинал, и теперь хотим зажечь в Лиге Европы.

"Юве" празднует девятое скудетто подряд, вновь доказав, что он явно сильнее, они трудились, чтобы стать лучше, тогда как другие просто пытались сократить отставание. Очевидно, что "бьянконери" — лучшие как на поле, так и за его пределами, хотя мы все стараемся прибавить. Несмотря на критику, моя команда выступила очень хорошо», — цитирует специалиста Football Italia. 0