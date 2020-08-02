ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артета выиграл Кубок Англии через полгода после приходаЭра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
  • 21:52
    • Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ, Семак — лучший тренер
  • 21:34
    • «Арсенал» завоевал Кубок Англии
  • 00:07
    • Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы»
  • 23:52
    • «Аталанта» проиграла «Интеру», «Наполи» победил «Лацио»
  • 23:40
    • «Милан» разгромил «Кальяри», «Ювентус» уступил «Роме»
    Все новости спорта

    Конте: Парням и персоналу нужно отдать должное за результат

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Интер» Антонио Конте подвел итоги сезона в Серии А для своей команды.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Парням и персоналу нужно отдать должное за результат, которого у "Интера" давно не было. Но мы по-прежнему отстаем от "Ювентуса", причем отстаем сильно.

    Мы должны быть умными и не впадать в крайности — в депрессию или восторг. Я бы сказал, что в Серии А мы сделали то, что и должны были сделать. Мы прибавили в Кубке Италии, выйдя в полуфинал, и теперь хотим зажечь в Лиге Европы.

    "Юве" празднует девятое скудетто подряд, вновь доказав, что он явно сильнее, они трудились, чтобы стать лучше, тогда как другие просто пытались сократить отставание. Очевидно, что "бьянконери" — лучшие как на поле, так и за его пределами, хотя мы все стараемся прибавить. Несмотря на критику, моя команда выступила очень хорошо», — цитирует специалиста Football Italia. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • Вчера в 00:49
    •
  • Прогноз
  • «Лечче» — «Парма»
  • 1.64
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Парма» планы «Лечче» по спасению?
  • «Лечче» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Торпедо» не победит в Ярославле?
  • «Шинник» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • В Самаре много голов забито не будет
  • «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Хэбей Чайна Форчун
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры