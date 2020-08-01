Лэмпард: Тяжело определить состав на финал. У нас большая конкуренция

Главный тренердо сих пор не определился с составом на финал Кубка Англии, в котором его команда сыграет с

«Тяжело определиться на состав в финале Кубка, потому что у нас в команде конкуренция. Я знаю, насколько сильно ребята из основы хотят выходить на поле в таких встречах, но ведь и игроки со скамейки оказывали влияние на результаты последних игр. Мне сложно оставлять кого-то без финала, игрокам сложно это принять, но они должны сохранять позитивный настрой. Что касается заявки — в нее попадут Канте и Виллиан. Посмотрим, насколько они будут в форме. Рубен Лофтус-Чик получил небольшое повреждение и пропустит игру с "Арсеналом" », — цитирует Goal.com Лэмпарда. 0