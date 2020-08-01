ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДоминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • 12:01
    • «Химки» официально объявили об отставке Юрана
  • 13:58
    • Вертонген может перейти в «Интер»
  • 11:18
    • «Локомотив» презентовал форму на новый сезон
  • 07:58
    • «Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»
  • 01:05
    • «Пари Сен-Жермен» — обладатель Кубка французской лиги
    Все новости спорта

    Лэмпард: Тяжело определить состав на финал. У нас большая конкуренция

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Челси
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард до сих пор не определился с составом на финал Кубка Англии, в котором его команда сыграет с «Арсеналом».

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Тяжело определиться на состав в финале Кубка, потому что у нас в команде конкуренция. Я знаю, насколько сильно ребята из основы хотят выходить на поле в таких встречах, но ведь и игроки со скамейки оказывали влияние на результаты последних игр. Мне сложно оставлять кого-то без финала, игрокам сложно это принять, но они должны сохранять позитивный настрой. Что касается заявки — в нее попадут Канте и Виллиан. Посмотрим, насколько они будут в форме. Рубен Лофтус-Чик получил небольшое повреждение и пропустит игру с "Арсеналом" », — цитирует Goal.com Лэмпарда. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «МЮ» нужно задуматься о смене вратаря. Де Хеа помог «Челси» пройти в финал Кубка Англии
  • 20/07/2020 в 22:20
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Челси»
  • 1.88
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли соперники осторожничать в дерби?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Лацио» обогнать «Интер» или «Аталанту»?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Встреча в Бергамо подарит результативное зрелище
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры