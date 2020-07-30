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    Кирьяков: Все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу

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    Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможный отъезд полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в Европу.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Насколько мне известно, все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу, но при условии, что там он будет получать хорошие деньги.

    Естественно, встанет вопрос, насколько большая заинтересованность в нем и готов ли тот или иной клуб удовлетворить запросы Алексея. От этого и зависит его переезд.

    Деньги должны уходить на второй план, нужно стараться уезжать и пытаться проявить себя там, где сделать это гораздо сложнее, чем в нашем чемпионате. Но мы видим, что финансовый вопрос опять выходит на первое место», — цитируют Кирьякова «Известия». 0

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