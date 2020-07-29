Талалаев: Три-четыре легионера будут вынуждены покинуть «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата»рассказал, что в клубе определились с позициями, которые необходимо усилить перед стартом нового сезона.

«Сейчас более тяжелые условия в связи с лимитом на легионеров и нам нужно четко определится, кто из легионеров останется.

Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент, одна из задача, которая ставится — это омоложение команды.

Мы обозначили три конкретные позиции, на которые должны появиться новички.

Это центральный полузащитник, центральный защитник и универсальный игрок на бровку, который мог бы и обороняться и атаковать.

И к нам едет новый вратарь», — цитирует Талалаева пресс-служба грозненского клуба. 0