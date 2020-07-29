ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 20:54
    • Опубликовано расписание первого тура РПЛ
  • 20:26
    • Федор Смолов вернулся в «Локомотив»
  • 18:55
    • «Локомотив» подпишет форварда «Бордо»
  • 22:33
    • Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
  • 22:25
    • «Лацио» в Риме обыграл «Брешию»
    Все новости спорта

    Талалаев: Три-четыре легионера будут вынуждены покинуть «Ахмат»

    Футбол Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что в клубе определились с позициями, которые необходимо усилить перед стартом нового сезона.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Сейчас более тяжелые условия в связи с лимитом на легионеров и нам нужно четко определится, кто из легионеров останется.

    Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент, одна из задача, которая ставится — это омоложение команды.

    Мы обозначили три конкретные позиции, на которые должны появиться новички.

    Это центральный полузащитник, центральный защитник и универсальный игрок на бровку, который мог бы и обороняться и атаковать.

    И к нам едет новый вратарь», — цитирует Талалаева пресс-служба грозненского клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
  • 22/07/2020 в 23:56
    •
  • Прогноз
  • «Торино» — «Рома»
  • 1.67
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов пропустят туринцы дома?
  • «Торино» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Устоит ли «Болонья» на «Артемио Франки»?
  • «Фиорентина» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Филадельфия» и «Канзас-Сити» сыграют на «больше»?
  • «Филадельфия Юнион» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фулхэм — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.76
  • Экспресс дня 30 июля
  • Завтра в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рига — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Гётеборг — Мальмё
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аделаида Юнайтед — Перт Глори
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры