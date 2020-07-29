Гурцкая: «Спартак» могут спасти только два тренера

Агентв очередной раз высказался в адрес московского

«Верю ли, что Федун при каких-то обстоятельствах будет обращаться к кандидатуре Бердыева? Если не будет, то в следующем сезоне будет бороться за 7-9-е место. Окей, ладно, за 6-9-е.

Я думаю, что его команду могут спасти только два тренера. Первый — Бердыев, второй — Слуцкий. Для Газизова нужен русскоговорящий тренер, ему будет очень сложно работать с любым иностранцем. Команда сейчас очень сильно обрусевшая, многое решают русские футболисты.

Спасет ли этот "Спартак" Юрий Палыч Семин? Не знаю. Не уверен. Бердыев и Слуцкий умеют работать с любым материалом. Материал сейчас в "Спартаке" очень средний, даже очень плохой.

В нынешнем "Спартаке" очень плохой материал, чтобы делать заявления, что они готовы идти на Лигу чемпионов. Это просто популизм, под этим заявлением ничего нет, это невозможно, это просто слова. В конце года скажут, что они старались, но не получилось», — сказал Гурцкая в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги». 0