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    Гурцкая: «Спартак» могут спасти только два тренера

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    Агент Тимур Гурцкая в очередной раз высказался в адрес московского «Спартака».

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Верю ли, что Федун при каких-то обстоятельствах будет обращаться к кандидатуре Бердыева? Если не будет, то в следующем сезоне будет бороться за 7-9-е место. Окей, ладно, за 6-9-е.

    Я думаю, что его команду могут спасти только два тренера. Первый — Бердыев, второй — Слуцкий. Для Газизова нужен русскоговорящий тренер, ему будет очень сложно работать с любым иностранцем. Команда сейчас очень сильно обрусевшая, многое решают русские футболисты.

    Спасет ли этот "Спартак" Юрий Палыч Семин? Не знаю. Не уверен. Бердыев и Слуцкий умеют работать с любым материалом. Материал сейчас в "Спартаке" очень средний, даже очень плохой.

    В нынешнем "Спартаке" очень плохой материал, чтобы делать заявления, что они готовы идти на Лигу чемпионов. Это просто популизм, под этим заявлением ничего нет, это невозможно, это просто слова. В конце года скажут, что они старались, но не получилось», — сказал Гурцкая в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги». 0

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