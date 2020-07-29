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    Ромеро: Мне не нравятся сравнения с Месси

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    15-летний хавбек «Мальорки» Лука Ромеро отреагировал на сравнения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    Лука Ромеро
    Лука Ромеро

    «Меня раздражают сравнения с Лионелем Месси, потому что есть только один Месси, а я хочу сделать себе имя в футболе, как Лука Ромеро. Я родился в Мексике, но моя семья родом из Аргентины, у меня три национальности. Буду продолжать выступать в Аргентине, если это возможно.

    Мне нравится играть плеймейкером здесь, в "Мальорке". Мы играем с плеймейкером, а если нет, то меня ставят на правый фланг. В "Мальорке" я показал большой прогресс, стал лучше играть правой ногой, которой раньше практически не пользовался», — приводит слова Ромеро Marca.

    Напомним, Ромеро стал самым молодым игроком в истории Примеры. На момент выхода на поле хавбеку было 15 лет и 219 дней. 0

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