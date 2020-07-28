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    Семак: Ловрен — хорошая замена Ивановичу

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена и подтвердил уход Бранислава Ивановича.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Бранислав провел прекрасный сезон — считаю, даже лучше, чем прошлый. Моя позиция остается прежней. У нас в команде есть ключевые игроки, но если есть возможность взять более сильного футболиста — нужно идти вперед, нужно развиваться.

    Расставание с Ивановичем — тяжелый момент, непросто и мне, и ему, и остальным ребятам. На наш взгляд, в будущем другой игрок может принести не меньше пользы, поэтому клуб пошел на такой шаг.

    Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год — не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Думаю, он лучше Ивановича с точки зрения скорости. Плюс хороший первый пас, хорошо играет вверху. Ловрен — достаточно разноплановый игрок, надеюсь, он нам очень поможет», — приводит слова Семака Sports.ru. 0

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