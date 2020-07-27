Луческу принесет пользу киевскому «Динамо», уверен Суркис

Президент киевского «Динамо»высказался относительно ситуации с главным тренером команды

Ранее румынская газета Gazeta Sporturilor сообщила, что специалист расторг двухлетнее соглашение, подписанное 23 июля, из-за негативной реакции болельщиков на его назначение. Позже его агент опроверг информацию.

«Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?

Заявление прессе об уходе? Ну я же не знаю.. Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Точка.

Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа.

И потом, я не забирал Луческу из "Шахтера". Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным.

На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу "Динамо".

А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере», — заявил Суркис «Спорт-Экспрессу». 0