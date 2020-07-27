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    Луческу принесет пользу киевскому «Динамо», уверен Суркис

    Футбол Динамо Киев Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался относительно ситуации с главным тренером команды Мирчей Луческу.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    Ранее румынская газета Gazeta Sporturilor сообщила, что специалист расторг двухлетнее соглашение, подписанное 23 июля, из-за негативной реакции болельщиков на его назначение. Позже его агент опроверг информацию.

    «Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?

    Заявление прессе об уходе? Ну я же не знаю.. Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Точка.

    Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа.

    И потом, я не забирал Луческу из "Шахтера". Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным.

    На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу "Динамо".

    А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере», — заявил Суркис «Спорт-Экспрессу». 0

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