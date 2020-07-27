Павар пропустит шесть недель и не сыграет в Лиге чемпионов

Защитник, вероятно, выбыл из строя на долгий срок из-за травмы, полученной на тренировке.

Как сообщает Bild, 24-летний футболист практически наверняка пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Более того, срок восстановления француза может составить до шести недель, в связи с чем существует вероятность, что он вовсе не сыграет в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ «Бавария» встречается с «Челси». В первой встрече в Лондоне немецкий клуб одержал победу со счетом 3:0.

Ответная игра состоится 8 августа. Финал же турнира пройдет уже 23 августа. 0