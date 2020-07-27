Игонин: У «Зенита» в России нет конкурентов, это мешает прогрессу клуба

Бывший игрок «Зенита»поделился мнением о прошедшем сезоне петербуржцев.

«Уверенные победы в чемпионате и Кубке России означают наступление тотальной гегемонии "Зенита".

Увы, пока в нашей стране нет ни одного клуба, способного составить конкуренцию "Зениту", что мешает прогрессу петербургского клуба.

Утверждать, что "Зенит" побеждает лишь благодаря спонсорству "Газпрома", нелепо: в футбол играют не деньги, но футболисты, а по качеству игры и уровню исполнительского мастерства "Зенит" был и остается сильнейшим в России.

А вот перед стартом в Лиге чемпионов команде необходимо сделать два-три приобретения в центр обороны и в атакующую линию», — рассказал Игонин изданию «Петербургский Дневник». 0