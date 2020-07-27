Нападающий иранскогоможет перейти в один из российских клубов, утверждает Persian Football. Имя заинтересованного клуба не называется.

Российский клуб нацелился на форварда сборной Ирана globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

На 25-летнего игрока также претендуют бельгийский «Зюлте-Варегем» и португальский «Рио Аве».

Как пишет источник, «Персеполис испытывает серьезные финансовые проблемы, и не исключено, что ему придется провести переговоры с российской командой по трансферу футболиста.

В нынешнем сезоне Алипур принял участие в 14 матчах чемпионата Ирана, в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал пять результативных передач. В азиатской Лиге чемпионов на счету форварда два гола в двух матчах. В сборную Ирана Алипур вызывается с 2017 года. За национальную команду он провел три матча. 0