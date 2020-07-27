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    Российский клуб нацелился на форварда сборной Ирана

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    Нападающий иранского «Персеполиса» Али Алипур может перейти в один из российских клубов, утверждает Persian Football. Имя заинтересованного клуба не называется.

    Российский клуб нацелился на форварда сборной Ирана
    Российский клуб нацелился на форварда сборной Ирана

    На 25-летнего игрока также претендуют бельгийский «Зюлте-Варегем» и португальский «Рио Аве».

    Как пишет источник, «Персеполис испытывает серьезные финансовые проблемы, и не исключено, что ему придется провести переговоры с российской командой по трансферу футболиста.

    В нынешнем сезоне Алипур принял участие в 14 матчах чемпионата Ирана, в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал пять результативных передач. В азиатской Лиге чемпионов на счету форварда два гола в двух матчах. В сборную Ирана Алипур вызывается с 2017 года. За национальную команду он провел три матча. 0

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