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    Гендиректор «Зенита»: Сезон на «5 с плюсом»? Для плюса не хватает успешного выступления в ЛЧ

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями после победы над «Химками» (1:0) в финале Кубка России.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Такой момент на последней секунде... Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Кержакова. А так, Кубок есть Кубок.

    "Химки" заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь [Лантратов] отлично сыграл. Надеюсь, у "Химок" большое будущее в РПЛ.

    Можно ли оценить сезон на "5 с плюсом"? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон.

    Не буду даже комментировать все разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти, Малком был первый на мяче и был снесен защитниками.

    Что касается ухода и прихода игроков, то после победы ничего не скажу. Скоро все узнаете. Сейчас у нас очень короткая пауза и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с еще более амбициозными целями», — сказал Медведев «Чемпионату». 0

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