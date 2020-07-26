Гендиректор «Зенита»: Сезон на «5 с плюсом»? Для плюса не хватает успешного выступления в ЛЧ

Генеральный директор «Зенита»поделился мыслями после победы над(1:0) в финале Кубка России.

«Такой момент на последней секунде... Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Кержакова. А так, Кубок есть Кубок.

"Химки" заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь [Лантратов] отлично сыграл. Надеюсь, у "Химок" большое будущее в РПЛ.

Можно ли оценить сезон на "5 с плюсом"? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон.

Не буду даже комментировать все разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти, Малком был первый на мяче и был снесен защитниками.

Что касается ухода и прихода игроков, то после победы ничего не скажу. Скоро все узнаете. Сейчас у нас очень короткая пауза и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с еще более амбициозными целями», — сказал Медведев «Чемпионату». 0