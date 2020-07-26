Бартомеу верит в продление контрактов с Месси и тер Штегеном

Президент «Барселоны»поделился своими мыслями о новых соглашениях с нападающими вратарем

«Месси много раз говорит, что хочет завершить карьеру в "Барселоне", и я не сомневаюсь, что он продлит контракт.

Другие приоритетные переговоры? Для меня это переговоры с тер Штегеном. Не только из-за его вратарских качеств, но и из-за его личных характеристик, образа жизни и отношения к игре.

Тер Штеген — опора раздевалки и наше будущее. Он очень молод, а уже находится в элитном клубе вратарей. В 28 лет он входит в тройку лучших», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, что в этом сезоне Месси провел за «Барселону» 33 матча в Ла Лиге, забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи, став лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата. 0