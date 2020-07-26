ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Химки»Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало
  • 12:08
    • Бартомеу верит в продление контрактов с Месси и тер Штегеном
  • 09:51
    • Спортивный директор «Милана» ведет переговоры по Миранчуку
  • 08:36
    • Ибрагимович просит у «Милана» 6 миллионов евро в год
  • 08:20
    • Проведение матча «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом
  • 08:07
    • Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC Fight Night
    Все новости спорта

    Бартомеу верит в продление контрактов с Месси и тер Штегеном

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился своими мыслями о новых соглашениях с нападающим Лионелем Месси и вратарем Марком-Андре тер Штегеном.

    Жозеп Бартомеу
    Жозеп Бартомеу

    «Месси много раз говорит, что хочет завершить карьеру в "Барселоне", и я не сомневаюсь, что он продлит контракт.

    Другие приоритетные переговоры? Для меня это переговоры с тер Штегеном. Не только из-за его вратарских качеств, но и из-за его личных характеристик, образа жизни и отношения к игре.

    Тер Штеген — опора раздевалки и наше будущее. Он очень молод, а уже находится в элитном клубе вратарей. В 28 лет он входит в тройку лучших», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

    Напомним, что в этом сезоне Месси провел за «Барселону» 33 матча в Ла Лиге, забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи, став лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета
  • Вчера в 15:14
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.75
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой будет развязка в борьбе за Лигу чемпионов?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Удержит ли «Челси» путевку в ЛЧ в матче с «волками»?
  • «Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Иммобиле продолжит возглавлять бомбардирскую гонку?
  • «Верона» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч БАТЭ — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры