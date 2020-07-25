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    Юран: Пенальти «Зенита» вызывает сомнения

    Футбол Химки Зенит Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в финале Кубка России.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    Единственный мяч был забит Артемом Дзюбой с пенальти в концовке встречи. В компенсированное время «Химки» могли сравнять: Данилкин пробил головой после подачи с фланга — мяч угодил в штангу.

    «Никто не совершал подвиг. Подвиг — в полуфинале с "Уралом". Парни молодцы. Мы разбирали и "Урал", и "Зенит". Могли качественно сыграть в атаке. Но я не считаю это подвигом.

    У меня нет подавленного состояния. Это финал. У парней то же самое. Завтра вернемся и будем готовиться к 1 туру.

    Подвиг был бы, если бы мы держали в руках кубок — возможно, я бы допустил это. Там же не инопланетяне страшные играют у соперника, чтобы подвиги совершать!

    Пенальти — ключевой момент, концовка игры. Ребята обращались к судье, просили посмотреть ВАР, но почему-то повтор не смотрели... То, что я увидел, у меня вызывает сомнения.

    Я в интернете прочитал мнение судьи Игоря Федотова, который сказал, что там была симуляция, и пенальти не было. Я думаю, наверно, судья разбирается», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс». 0

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