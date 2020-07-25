Тер Штегену может понадобиться операция

Голкипериспытывает проблемы с коленом, из-за которых ему может потребоваться операция.

Об этом сообщает AS.

Вратаря беспокоят боли в колене, вызванные повреждением сухожилия, из-за которого футболист пропустил два матча зимой.

Несмотря на пройденный курс лечения, игрок вновь стал испытывать дискомфорт. В «Барселоне» обсуждают вопрос о необходимости хирургического вмешательства. Решение будет приниматься после того, как клуб закончит выступления в Лиге чемпионов-2019/20.

Если голкиперу все же сделают операцию, он пропустит 3–4 месяца.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 44 матча, в которых пропустил 41 мяч. 0