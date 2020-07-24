Источник: «Спартак» интересуется защитником «Црвены Звезды»

Московскийинтересуется защитникоми сборной Австралии, сообщает Mondo Portal

По данным издания, руководство московского клуба связалось с представителями сербской команды по поводу возможного трансфера 26-летнего футболиста.

Контракт Дегенека с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2023 года. Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро.

В сезоне-2019/2020 Дегенек принял участие в 37 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

За национальную команду Австралии защитник провел 27 матчей и забил 1 гол. 0