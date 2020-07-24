ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • 15:52
    • Известны сроки трансферных окон РПЛ сезона 2020/2021
  • 15:38
    • Утверждена структура календаря РПЛ сезона 2020/2021
  • 14:57
    • «Зенит» почти договорился о трансфере защитника «Ливерпуля»
  • 18:32
    • Сезон АПЛ стартует 12 сентября
  • 18:11
    • Матвеев останется главным тренером «Урала»
    Все новости спорта

    Источник: «Спартак» интересуется защитником «Црвены Звезды»

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Црвена Звезда Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Спартак» интересуется защитником «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милошем Дегенеком, сообщает Mondo Portal.

    Милош Дегенек
    Милош Дегенек

    По данным издания, руководство московского клуба связалось с представителями сербской команды по поводу возможного трансфера 26-летнего футболиста.

    Контракт Дегенека с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2023 года. Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро.

    В сезоне-2019/2020 Дегенек принял участие в 37 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

    За национальную команду Австралии защитник провел 27 матчей и забил 1 гол. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
  • Вчера в 01:59
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Аталанта»
  • 2.01
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» и «Аталанта» сыграют результативно?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Парижане уже к перерыву поведут крупно
  • ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Удастся ли Исмаилову затянуть бой с Емельяненко?
  • Емельяненко — Исмаилов. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.91
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Емельяненко — Исмаилов
  • Прочие
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Антальяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры