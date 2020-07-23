Мариу попрощался с «Локомотивом»

Полузащитникв Instagram опубликовал прощальный текст, адресованный «Локомотиву».

«Я хотел бы поблагодарить "Локомотив", от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне.

Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством об этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!» — написал португалец.

«Локомотив» также подтвердил, что не стал выкупать хавбека за 18 миллионов евро.

«Полузащитник Жоау Мариу покинул "Локомотив" по истечении арендного соглашения. В составе нашей команды португалец провел 22 матча, забил один гол, сделал пять голевых передач и стал серебряным призером чемпионата России.

Мы благодарим Жоау и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении на официальном сайте «Локомотива». 0