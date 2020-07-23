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    «Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона

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    Полузащитник Мануэл Фернандеш и защитник Йон Фьолусон покидают «Краснодар».

    Мануэл Фернандеш
    Мануэл Фернандеш

    «По окончании сезона-2019/2020 истёк срок действия контракта у Мануэла Фернандеша. Что же до Йона Гудни Фьолусона, его трудовое соглашение действовало до конца сезона-2020/2021, но было прекращено досрочно по взаимному согласию сторон. Оба футболиста не сыграют за "Краснодар" в следующем игровом году.

    ФК "Краснодар" благодарит Мануэла Фернандеша и Йона Гудни Фьолусона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы «быков».

    Фернандеш провел за «Краснодар» 19 матчей, в которых забил три гола. Ранее он выступал за «Локомотив», с которым стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.

    31-летний исландец присоединился к клубу в августе 2018 года и провел за «Краснодар» 28 матчей. 0

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