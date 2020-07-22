ЦСКА — «Тамбов»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына заключительный матч чемпионата России нынешнего сезона.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин, Дивеев, Щенников, Набабкин, Марадишвили, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Тороп, Помазун, Котин, Гогуа, Елеев, Карпов, Кучаев, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Шкурин.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Шляков, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Карасев, Чуперка, Калмыков, Мелкадзе, Костюков.

Запасные: Чагров, Тетрашвили, Юрганов, Каплиенко, Таказов, Клин, Кабахидзе, Мамтов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.35, на успех «Тамбов» — 12.74, на ничью — 6.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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