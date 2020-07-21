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    «Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и обошел «Тоттенхэм» в таблице АПЛ

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 37-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэласом» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Голами в составе «волков» отметились Хонни Кастро и Даниэл Поденсе.

    «Вулверхэмптон» поднялся на 6-е место в таблице, опередив «Тоттенхэм». «Кристал Пэлас» идет 14-м.

    В заключительном туре «Вулверхэмптон» на выезде сыграет с «Челси», а «Кристал Пэлас» — с «Тоттенхэмом». Оба матча пройдут 26 июля.

    АПЛ. 37-й тур
    «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (1:0)
    Голы: Поденсе, 41 (1:0). Хонни Кастро, 68 (2:0)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Траоре (Педру Нету, 81), Поденсе (Жота, 72)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако (Куяте, 23), Данн, Уорд, Митчелл, Макартур, Маккарти, Шлупп (Ридевалд, 73), Таунсенд, Айю, ЗааПредупреждения: Маккарти, 64. Коади, 65. Траоре, 78
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