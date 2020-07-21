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    Орлов: Я бы понял Федуна, если бы «Спартак» был на втором месте, но он девятый

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    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал недавние высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес «Зенита».

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    После поражения красно-белых в полуфинале Кубка России, Федун заявил, что его команда «была ничуть не хуже дутого чемпиона».

    «Федун говорит, что "Спартак" надо судить как "Зенит", и тогда они будут все выигрывать. Я понимаю, если бы он был на втором месте, но его команда девятая!

    Ну хорошо, "Зенит" он не любит, помогают "Зениту". А как относиться к остальным семи командам, которые опередили "Спартак"?

    Логика где? Он цепляется за главного раздражителя, а остальные-то команды не может превзойти.

    Сколько мячей напропускали, сколько очков потеряли, а он после матча говорит: "Да мы могли выиграть...".

    В каждой игре случается многое, но на этот раз Азмун так мазал, как никогда прежде. А как Дзюба головой сыграл? Полное превосходство "Зенита"!

    Если бы, не дай бог, "Спартак" выиграл, то это было бы какое-то чудо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». 0

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