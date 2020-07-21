Орлов: Я бы понял Федуна, если бы «Спартак» был на втором месте, но он девятый

Журналистпрокомментировал недавние высказывания владельца «Спартака»в адрес

После поражения красно-белых в полуфинале Кубка России, Федун заявил, что его команда «была ничуть не хуже дутого чемпиона».

«Федун говорит, что "Спартак" надо судить как "Зенит", и тогда они будут все выигрывать. Я понимаю, если бы он был на втором месте, но его команда девятая!

Ну хорошо, "Зенит" он не любит, помогают "Зениту". А как относиться к остальным семи командам, которые опередили "Спартак"?

Логика где? Он цепляется за главного раздражителя, а остальные-то команды не может превзойти.

Сколько мячей напропускали, сколько очков потеряли, а он после матча говорит: "Да мы могли выиграть...".

В каждой игре случается многое, но на этот раз Азмун так мазал, как никогда прежде. А как Дзюба головой сыграл? Полное превосходство "Зенита"!

Если бы, не дай бог, "Спартак" выиграл, то это было бы какое-то чудо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». 0