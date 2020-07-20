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    Источник: «Спартак» может уволить Тедеско за послематчевую пресс-конференцию

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    В «Спартаке» остались недовольны высказываниями главного тренера команды Доменико Тедеско после игры с «Зенитом» (1:2) в полуфинале Кубка России.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Напомним, что немецкий специалист заявил о проигрыше чемпиону России: «Это был матч учеников против учителей».

    По информации «Спорт-Экспресса», из-за этого московский клуб может уволить тренера.

    Так, в частности, в руководстве (кто именно, не уточняется) возмутились высказыванием немецкого специалиста про «учеников» и считают, что это не соответствует статусу клуба.

    Также отмечается, что менеджеры недовольны кадровыми решениями Тедеско и отсутствием результата. 0

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