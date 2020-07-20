Источник: «Спартак» может уволить Тедеско за послематчевую пресс-конференцию

остались недовольны высказываниями главного тренера командыо после игры с(1:2) в полуфинале Кубка России.

Напомним, что немецкий специалист заявил о проигрыше чемпиону России: «Это был матч учеников против учителей».

По информации «Спорт-Экспресса», из-за этого московский клуб может уволить тренера.

Так, в частности, в руководстве (кто именно, не уточняется) возмутились высказыванием немецкого специалиста про «учеников» и считают, что это не соответствует статусу клуба.

Также отмечается, что менеджеры недовольны кадровыми решениями Тедеско и отсутствием результата. 0