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    «Химки» стали первым финалистом Кубка России

    «Урал» — «Химки»: счет матча — 1:3, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Урал Химки
    В Екатеринбурге состоялся первый полуфинальный матч Кубка России, в котором встречались «Урал» и «Химки».

    «Урал» — «Химки»
    «Урал» — «Химки»

    По его итогам первым финалистом турнира стал представитель ФНЛ.

    Гостям удалось выйти вперед уже на 11-й минуте — Евгений Гапон забил головой после подачи со штрафного.

    На 36-й минуте еще один розыгрыш штрафного привел ко второму голу. На этот раз Александр Трошечкин вколотил мяч под перекладину.

    Еще через минуту «Химки» довели счет до разгромного. Артем Полярус завершил контратаку гостей.

    «Урал» смог сократить отставание на 73-й минуте, когда Андрей Панюков отличился с паса Павла Погребняка.

    Во втором полуфинале Кубка России 19 июля встретятся «Зенит» и «Спартак».

    Кубок России. 1/2 финала
    «Урал» (Екатеринбург) — «Химки» — 1:3 (0:3)
    Голы: 0:1 — 11 Гапон, 0:2 — 36 Трошечкин, 0:3 — 37 Полярус, 1:3 — 73 Панюков«Урал»: Годзюр, Герасимов, Калинин, Кулаков, Кухарчик (Ефремов, 60), Бикфалви, Бавин (Панюков, 70), Егорычев, Аугустыняк (Магомадов, 82), Емельянов, Погребняк«Химки»: Лантратов, Гапон, Данилкин, Смирнов, Тихий, Трошечкин (Алиев, 90), Мартусевич (Евдокимов, 83), Полярус (Кухарчук, 90), Корян (Георгиевский, 83), Боженов, Дядюн (Барков, 62)Предупреждения: Калинин (10), Емельянов (56), Дядюн (60), Тихий (66), Корян (75), Мартусевич (80), Данилкин (86)
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