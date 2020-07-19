«Урал» — «Химки»: счет матча — 1:3, обзор голов

В Екатеринбурге состоялся первый полуфинальный матч Кубка России, в котором встречались

По его итогам первым финалистом турнира стал представитель ФНЛ.

Гостям удалось выйти вперед уже на 11-й минуте — Евгений Гапон забил головой после подачи со штрафного.

На 36-й минуте еще один розыгрыш штрафного привел ко второму голу. На этот раз Александр Трошечкин вколотил мяч под перекладину.

Еще через минуту «Химки» довели счет до разгромного. Артем Полярус завершил контратаку гостей.

«Урал» смог сократить отставание на 73-й минуте, когда Андрей Панюков отличился с паса Павла Погребняка.

Во втором полуфинале Кубка России 19 июля встретятся «Зенит» и «Спартак».