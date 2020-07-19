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    «Сампдория» отыгралась с 2:0 и выиграла на выезде у «Пармы»

    «Парма» — «Сампдория»: счет 2:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Парма Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 34 тура Серии А «Сампдория» вырвала победу у «Пармы», проигрывая 2:0 по ходу встречи.

    Юлиан Шабо
    Юлиан Шабо

    Хозяева очень уверенно провели первый тайм. Они выиграли первую половину со счетом 2:0. Голами отметились Жервиньо и Бартош Берешинский попал в свои ворота. На 24 минуте арбитр не засчитал еще один мяч, так что счет мог быть и больше.

    Во втором тайме гости взялись за дело. Подопечные Клаудио Раньери распечатали ворота «Пармы» на 48 минуте. Это сделал Юлиан Шабо.

    На 69 минуте свой десятый мяч в чемпионате забил Фабио Квальярелла. Спустя 10 минут форвард ассистировал Федерико Бонаццоли и тот вырвал для своей команды победу.

    Это третья победа подряд для «Сампдории». Коллектив набрал 41 очков и обошел «Парму» в турнирной таблице, заняв 12 место. «Крестоносцы» идут на строчку ниже с 40 баллами на счету.

    Серия А. 34 тур
    «Парма» — «Сампдория» — 2:3
    Голы: 1:0 — 18 Жервиньо, 2:0 — 40, автогол Берешиньски, 2:1 — 48 Шабо, 2:2 — 69 Куальярелла, 2:3 — 78 Бонаццоли«Парма»: Сепе, Якопони, Пеццелла, Лорини, Гальоло (Силигарди, 79), Кулусевски, Бругман, Капрари (Инглезе, 63), Куртич (Дермаку, 79), Жервиньо (Карамо, 82), Эрнани (Барилла, 63)«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Шабо, Депаоли (Марони, 46), Экдаль, Торсбю, Рамирес (Бонаццоли, 46), Янкто, Йосида, Куальярелла (Габбьядини, 90)Предупреждения: Экдаль (52)
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