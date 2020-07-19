«Парма» — «Сампдория»: счет 2:3, обзор голов

В матче 34 тура Серии Авырвала победу у, проигрывая 2:0 по ходу встречи.

Хозяева очень уверенно провели первый тайм. Они выиграли первую половину со счетом 2:0. Голами отметились Жервиньо и Бартош Берешинский попал в свои ворота. На 24 минуте арбитр не засчитал еще один мяч, так что счет мог быть и больше.

Во втором тайме гости взялись за дело. Подопечные Клаудио Раньери распечатали ворота «Пармы» на 48 минуте. Это сделал Юлиан Шабо.

На 69 минуте свой десятый мяч в чемпионате забил Фабио Квальярелла. Спустя 10 минут форвард ассистировал Федерико Бонаццоли и тот вырвал для своей команды победу.

Это третья победа подряд для «Сампдории». Коллектив набрал 41 очков и обошел «Парму» в турнирной таблице, заняв 12 место. «Крестоносцы» идут на строчку ниже с 40 баллами на счету.