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    Голкипер «Химок»: Не ожидал, что мы так уверенно проведем первый тайм

    Футбол Химки Урал Кубок России Футбол России
    Вратарь «Химок» Илья Лантратов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (3:1) и выхода в финал Кубка России.

    Илья Лантратов
    Илья Лантратов

    «Не ожидал, что мы так уверенно проведем первый тайм. Думаю, что все парни соскучились по официальным играм и просто получали удовольствие от игры.

    Сегодня было непривычно жарко — 35 градусов, по-моему. Но сборы в Кратово не прошли просто так. Команда выдержала нагрузку, и классно начала матч.

    Да, впереди у "Урала" был высокорослый Погребняк, но мы хорошо изучили соперника — знали, что очень много угроз будет с флангов, поэтому были к этому готовы.

    Хочу сказать спасибо защитникам, которые сегодня очень хорошо сыграли вверху.

    Приятный момент произошел вчера вечером. После прилета в Екатеринбург мы поужинали и пошли прогуляться по городу.

    И на набережной встретили болельщиков из Химок. Поздоровались — очень тепло пообщались. Их поддержка очень помогла.

    Сегодня наших ребят было слышно лучше, чем местных зрителей», — приводит слова голкипера сайт «Химок». 0

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