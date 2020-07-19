Голкипер «Химок»: Не ожидал, что мы так уверенно проведем первый тайм

Вратарь «Химок»поделился впечатлениями от победы над(3:1) и выхода в финал Кубка России.

«Не ожидал, что мы так уверенно проведем первый тайм. Думаю, что все парни соскучились по официальным играм и просто получали удовольствие от игры.

Сегодня было непривычно жарко — 35 градусов, по-моему. Но сборы в Кратово не прошли просто так. Команда выдержала нагрузку, и классно начала матч.

Да, впереди у "Урала" был высокорослый Погребняк, но мы хорошо изучили соперника — знали, что очень много угроз будет с флангов, поэтому были к этому готовы.

Хочу сказать спасибо защитникам, которые сегодня очень хорошо сыграли вверху.

Приятный момент произошел вчера вечером. После прилета в Екатеринбург мы поужинали и пошли прогуляться по городу.

И на набережной встретили болельщиков из Химок. Поздоровались — очень тепло пообщались. Их поддержка очень помогла.

Сегодня наших ребят было слышно лучше, чем местных зрителей», — приводит слова голкипера сайт «Химок». 0