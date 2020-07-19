Голкипер «Химок»: Не ожидал, что мы так уверенно проведем первый тайм

«Не ожидал, что мы так уверенно проведем первый тайм. Думаю, что все парни соскучились по официальным играм и просто получали удовольствие от игры.
Сегодня было непривычно жарко — 35 градусов, по-моему. Но сборы в Кратово не прошли просто так. Команда выдержала нагрузку, и классно начала матч.
Да, впереди у "Урала" был высокорослый Погребняк, но мы хорошо изучили соперника — знали, что очень много угроз будет с флангов, поэтому были к этому готовы.
Хочу сказать спасибо защитникам, которые сегодня очень хорошо сыграли вверху.
Приятный момент произошел вчера вечером. После прилета в Екатеринбург мы поужинали и пошли прогуляться по городу.
И на набережной встретили болельщиков из Химок. Поздоровались — очень тепло пообщались. Их поддержка очень помогла.
Сегодня наших ребят было слышно лучше, чем местных зрителей», — приводит слова голкипера сайт «Химок». 0