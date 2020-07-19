Президент «Урала» назвал виновных в поражении от «Химок»

Президент «Урала»заявил, что футболисты екатеринбургского клуба думали, что в полуфинале Кубка России обыграют подмосковныена классе.

В воскресенье, 19 июля, «Химки» на «Екатеринбург Арене» нанесли поражение «Уралу» со счетом 3:1 и вышли в финал турнира.

После игры главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что покидает команду. Иванов заявил, что принимает отставку тренера.

«Есть две причины. Первая — это очень тяжелый график и короткая скамейка.

Я не хочу оправдываться, виноваты все: тренерский штаб, руководство. Из-за короткой скамейки нам не хватило силенок.

Вторая — вышли сегодня и думали, что являемся фаворитами против команды первой лиги, думали, что обыграем на одной ноге.

Оказалось, что команда у "Химок" очень добротная, тренерская. Только аплодировать можно (главному тренеру) Сергею Юрану, он разобрал нашу игру, не дал на флангах ничего сделать.

Несмотря на это, мы должны были выходить в финал, чтобы порадовать наших болельщиков домашней игрой за Кубок.

Футболисты и тренеры должны были понимать это. Но что было, то было. Сейчас уже ничего не исправить. Выводы нужно сделать»«, — сказал Иванов "Р-Спорт".

Финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 25 июля. "Химки" встретятся с победителем встречи между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". 0