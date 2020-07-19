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    Президент «Урала» назвал виновных в поражении от «Химок»

    Футбол Урал Химки Кубок России Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что футболисты екатеринбургского клуба думали, что в полуфинале Кубка России обыграют подмосковные «Химки» на классе.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    В воскресенье, 19 июля, «Химки» на «Екатеринбург Арене» нанесли поражение «Уралу» со счетом 3:1 и вышли в финал турнира.

    После игры главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что покидает команду. Иванов заявил, что принимает отставку тренера.

    «Есть две причины. Первая — это очень тяжелый график и короткая скамейка.

    Я не хочу оправдываться, виноваты все: тренерский штаб, руководство. Из-за короткой скамейки нам не хватило силенок.

    Вторая — вышли сегодня и думали, что являемся фаворитами против команды первой лиги, думали, что обыграем на одной ноге.

    Оказалось, что команда у "Химок" очень добротная, тренерская. Только аплодировать можно (главному тренеру) Сергею Юрану, он разобрал нашу игру, не дал на флангах ничего сделать.

    Несмотря на это, мы должны были выходить в финал, чтобы порадовать наших болельщиков домашней игрой за Кубок.

    Футболисты и тренеры должны были понимать это. Но что было, то было. Сейчас уже ничего не исправить. Выводы нужно сделать»«, — сказал Иванов "Р-Спорт".

    Финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 25 июля. "Химки" встретятся с победителем встречи между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". 0

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