Сетьен: Мы должны сконцентрироваться на том, что у нас осталось — ЛЧ

Главный тренеррассказал о ближайших планах команды после поражения в гонке чемпионский титул Примеры. Также специалист рассказал о встрече с президентом «каталонцев».

«Думая о предстоящей игре в Лиге чемпионов, мы хорошо себя чувствуем. Завтра мы проведем важный матч, а затем мы должны преодолеть себя, собраться и думать о будущем».

«Очевидно, мы испытываем беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Мы стараемся найти решения, чтобы поменять ее. Вот чему была посвящена встреча. Мы готовились к будущему.

Мы должны сконцентрироваться на том, что у нас осталось. Это Лига чемпионов. И мы надеемся, что этот турнир многое нам принесет.

Мы хотим попытаться объединить усилия. Мы не выиграли чемпионат, но у нас есть очень привлекательная цель впереди», — цитирует Сетьена Marca. 0