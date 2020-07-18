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    Сетьен: Мы должны сконцентрироваться на том, что у нас осталось — ЛЧ

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о ближайших планах команды после поражения в гонке чемпионский титул Примеры. Также специалист рассказал о встрече с президентом «каталонцев».

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Думая о предстоящей игре в Лиге чемпионов, мы хорошо себя чувствуем. Завтра мы проведем важный матч, а затем мы должны преодолеть себя, собраться и думать о будущем».

    «Очевидно, мы испытываем беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Мы стараемся найти решения, чтобы поменять ее. Вот чему была посвящена встреча. Мы готовились к будущему.

    Мы должны сконцентрироваться на том, что у нас осталось. Это Лига чемпионов. И мы надеемся, что этот турнир многое нам принесет.

    Мы хотим попытаться объединить усилия. Мы не выиграли чемпионат, но у нас есть очень привлекательная цель впереди», — цитирует Сетьена Marca. 0

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