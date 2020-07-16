«Торино» — «Дженоа»: счет матча 3:0, обзор голов

В составе хозяев отличились Бремер, Саша Лукич и Андреа Белотти.
В турнирной таблице Серии А «Торино» занимает 15-ю строчку, «Дженоа» — 17-ю.
Серия А. 33-й тур
«Торино» — «Дженоа» — 3:0 (1:0)
Голы: Бремер, 32 (1:0). Лукич, 76 (2:0). Белотти, 90 (3:0)«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Эйна, 67), Нкулу, Лянко (Иццо, 61), Бремер, Ринкон, Мейте, Дзадза, Верди (Лукич, 67), Белотти (Синго, 90+5)«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Баррека (Кришито, 59), Гольданига, Бираски (Гильоне, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 75), Яго Фальке (Дестро, 67), Санабрия (Пандев, 59), ПинамонтиПредупреждения: Мазиелло, 23. Гольданига, 26. Лянко, 53. Дзадза, 86