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    «Торино» одержал победу над «Дженоа»

    «Торино» — «Дженоа»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 33-го тура чемпионата Италии «Торино» добился домашней победы над «Дженоа» со счетом 3:0.

    «Торино»
    «Торино»

    В составе хозяев отличились Бремер, Саша Лукич и Андреа Белотти.

    В турнирной таблице Серии А «Торино» занимает 15-ю строчку, «Дженоа» — 17-ю.

    Серия А. 33-й тур
    «Торино» — «Дженоа» — 3:0 (1:0)
    Голы: Бремер, 32 (1:0). Лукич, 76 (2:0). Белотти, 90 (3:0)«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Эйна, 67), Нкулу, Лянко (Иццо, 61), Бремер, Ринкон, Мейте, Дзадза, Верди (Лукич, 67), Белотти (Синго, 90+5)«Дженоа»: Перин, Сапата, Мазиелло, Баррека (Кришито, 59), Гольданига, Бираски (Гильоне, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 75), Яго Фальке (Дестро, 67), Санабрия (Пандев, 59), ПинамонтиПредупреждения: Мазиелло, 23. Гольданига, 26. Лянко, 53. Дзадза, 86
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