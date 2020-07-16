Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.07.2020)

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Мамаду Сако, Лука Миливоевич, Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти, Джордан Айю, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Тимоти Фосу-Менса, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:4. 0